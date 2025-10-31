Ричмонд
Крымский спасатель по пути на службу помог пострадавшим в ДТП на трассе

Спасатель помог пострадавшим в ДТП на трассе Ялта-Севастополь по пути на службу.

Источник: Аргументы и факты

Крымский спасатель по пути на службу помог пострадавшим в ДТП на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Авария случилась на автодороге «Ялта — Севастополь». Сотрудник 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по пути на службу стал очевидцем ДТП.

Он незамедлительно оказал первую помощь пострадавшим и вызвал экстренных службы.

На место происшествия прибыли специалисты, которые деблокировали водителя, застрявшего в машине. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что в Симферополе после ДТП с грузовиком водителя зажало в микроавтобусе. Авария случилась утром 15 сентября. В Симферополе произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Mercedes Actros. В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался заблокирован в салоне.