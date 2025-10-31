Крымский спасатель по пути на службу помог пострадавшим в ДТП на трассе

Ранее мы писали, что в Симферополе после ДТП с грузовиком водителя зажало в микроавтобусе. Авария случилась утром 15 сентября. В Симферополе произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Mercedes Actros. В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался заблокирован в салоне.