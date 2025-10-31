Крымский спасатель по пути на службу помог пострадавшим в ДТП на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Авария случилась на автодороге «Ялта — Севастополь». Сотрудник 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по пути на службу стал очевидцем ДТП.
Он незамедлительно оказал первую помощь пострадавшим и вызвал экстренных службы.
На место происшествия прибыли специалисты, которые деблокировали водителя, застрявшего в машине. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
