В Воронеже рецидивистка отобрала у пенсионерки телефоны на 70 тыс руб

58-летняя жительница Воронежа стала жертвой грабежа на улице Кольцовской. Как рассказала пострадавшая полицейским, неизвестная женщина выхватила у нее сумку и убежала. А в сумке были мобильные телефоны на сумму более 70 000 рублей.
Оперативники установили личность подозреваемой. 30-летнюю ранее судимую местную жительницу задержали по месту проживания, она призналась, что продала телефоны случайным людям, а деньги потратила на личные нужды.
На нее завели уголовное дело. За грабеж ей грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая в изоляторе временного содержания.