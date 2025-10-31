В Воронеже рецидивистка отобрала у пенсионерки телефоны на 70 тыс руб

58-летняя жительница Воронежа стала жертвой грабежа на улице Кольцовской. Как рассказала пострадавшая полицейским, неизвестная женщина выхватила у нее сумку и убежала. А в сумке были мобильные телефоны на сумму более 70 000 рублей.