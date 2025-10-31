Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже рецидивистка отобрала у пенсионерки телефоны на 70 тыс руб

В центре Воронежа прохожая выхватила у пенсионерки сумку.

Источник: Комсомольская правда

58-летняя жительница Воронежа стала жертвой грабежа на улице Кольцовской. Как рассказала пострадавшая полицейским, неизвестная женщина выхватила у нее сумку и убежала. А в сумке были мобильные телефоны на сумму более 70 000 рублей.

Оперативники установили личность подозреваемой. 30-летнюю ранее судимую местную жительницу задержали по месту проживания, она призналась, что продала телефоны случайным людям, а деньги потратила на личные нужды.

На нее завели уголовное дело. За грабеж ей грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая в изоляторе временного содержания.