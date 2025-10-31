Ричмонд
Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации. Изначально сообщалось, что два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Сейчас стало известно, что скончался еще один человек.

«Количество погибших выросло до трех», — сообщил источник.

Ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.