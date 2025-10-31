Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех

Ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.