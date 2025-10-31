Обнародованы результаты проверки по нехватке «Пентаксима» в Пермском крае

Прокуратура Пермского края обнародовала результаты проверки по нехватке препарата «Пентаксим» в регионе.
Речь идёт о ситуации, произошедшей в осенью 2025 года, когда жители Прикамья рассказали сайту perm.aif.ru о дефиците вакцины «Пентаксим», предназначенной для защиты против ряда опасных детских инфекций, таких как дифтерия, столбняк, коклюш и полиомиелит.
12 октября стало известно, что региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав пациентов, о результатах расследования которого было поручено доложить председателю СКР Александру Бастрыкину. 21 октября краевой минздрав сообщил о поставке препарата в медицинские учреждения Прикамья.
По данным прокуратуры, нехватка «Пентаксима» была зафиксирована в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е. А.» в сентябре 2025 года. В ведомстве отметили, что 13 октября вакцина была доставлена в Пермский край и распределена по больницам.
«По результатам проверки фактов бездействия со стороны должностных лиц регионального Министерства здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не выявлено», — сообщили в прокуратуре.
