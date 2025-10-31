Обнародованы результаты проверки по нехватке «Пентаксима» в Пермском крае

По данным прокуратуры, нехватка «Пентаксима» была зафиксирована в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е. А.» в сентябре 2025 года. В ведомстве отметили, что 13 октября вакцина была доставлена в Пермский край и распределена по больницам.