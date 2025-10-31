Женщина умирала несколько дней: ялтинца будут судить за смертельное ДТП

В Ялте местного жителя обвиняют в том, что он устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла в июле. Ялтинец ехал за рулем Kia по автодороге Ялта — Севастополь. Водитель проигнорировал знак «Пешеходный переход» и соответствующую разметку. Иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по зебре.
«В результате дорожно-транспортного происшествия через несколько дней пострадавшая от полученных травм скончалась», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.