В Новой Москве подрались по-старому. Столкновение между таджиками произошло спонтанно

При этом работодатель предоставил следствию характеристику, из которой следует, что в их организации 54-летний задержанный уже 12 лет работает начальником участка, «доброжелателен и сдержан», «в любой ситуации готов к мирному решению конфликта», «имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры». Впрочем, вообще избежать наказания ни ему, ни еще 65 задержанным не удалось. На основании рапортов сотрудников по противодействию экстремизму УВД всех их привлекли к административной ответственности. По данным «Ъ», некоторые из задержанных мигрантов на территории России находились нелегально. В ближайшее время будет решаться вопрос об их экстрадиции на родину с последующим запретом на въезд в Россию.