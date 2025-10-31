Ричмонд
Под Воронежем грабители напали на почту и похитили 200 тыс руб

В Воронежской области поймали разбойников, напавших на почтовое отделение.

Источник: Комсомольская правда

В Аннинском районе Воронежской области разбойники на днях напали на почтовое отделение. Инцидент произошел в селе Бродовое. Как рассказали потерпевшие (почтальон и заведующая отделением), двое мужчин под угрозой ножей похитили более 200 000 рублей, принадлежавших почте, а также отобрали у женщин личные серебряные украшения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в течение часа после преступления. Ранее судимые мужчины 50 и 56 лет признались в налете и вернули похищенные деньги и ценности. Теперь им придется ответить за разбой.