Задержан владелец крупнейшего ресурса для поиска персональных данных россиян

«В Москве задержан владелец бота по пробиву Userbox Игорь Морозов», — сообщил telegram-канал Baza. Сейчас бот прекратил работу.
Userbox позволял пользователям находить информацию о людях по телефонным номерам, никнеймам, email-адресам и аккаунтам в социальных сетях, используя базы утечек и открытые источники. Серверы, на которых работал Userbox, размещались у российской компании «Селектел».
После закрытия другого известного сервиса — «Глаза Бога» — на рынке появились различные аналоги, включая Userbox. Эти платформы предоставляли доступ к персональным данным граждан на основе утечек информации, что вызывало обеспокоенность специалистов по информационной безопасности относительно защиты конфиденциальности пользователей.
По данным telegram-канала Mash, Морозов совместно со своим белорусским партнером получал доход порядка 500 тысяч рублей ежедневно, что составляло приблизительно 9,6 миллиона рублей ежемесячно от реализации подписок. Там же отметили, что количество приобретавших их подписки составляло от 5 до 15 тысяч человек в сутки.