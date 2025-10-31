В Ростове молодого человека заподозрили кражах с банковского счета

В Ростове-на-Дону 21-летний парень нашел чужую банковскую карту и вместо того, чтобы вернуть ее владелице, решил потратить сколько сможет. По крайней мере, так выглядит предварительная версия следствия.
По данным МВД, карточку около входа в банк потеряла одна из ростовчанок. После этого с ее счета начали списываться небольшие суммы.
Всего за короткое время отметилось 14 транзакций, траты происходили в основном в торговых точках города. Ущерб составил немногим более 14 тысяч рублей.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено дело, статья — «Кража с банковского счета» (п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
