В Ростове молодого человека заподозрили кражах с банковского счета

Совершил 14 покупок и оказался задержан: В Ростове раскрыли кражу чужой банковской карты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 21-летний парень нашел чужую банковскую карту и вместо того, чтобы вернуть ее владелице, решил потратить сколько сможет. По крайней мере, так выглядит предварительная версия следствия.

По данным МВД, карточку около входа в банк потеряла одна из ростовчанок. После этого с ее счета начали списываться небольшие суммы.

Всего за короткое время отметилось 14 транзакций, траты происходили в основном в торговых точках города. Ущерб составил немногим более 14 тысяч рублей.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено дело, статья — «Кража с банковского счета» (п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

