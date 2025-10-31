Количество отравившихся в столовой колледжа в Петербурге выросло до 20

«По состоянию на 31.10.2025 зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, из них 2 сотрудника пищеблока ООО “Аурум Плюс”. Госпитализировано в инфекционные стационары 8 человек. У одного заболевшего и двух сотрудников ООО “Аурум Плюс” выявлен норовирус», — говорится в сообщении.