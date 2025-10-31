Количество отравившихся в столовой колледжа в Петербурге выросло до 20

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Двадцать случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в колледже «Звездный» в Санкт-Петербурге, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что семь случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано среди учащихся колледжа «Звездный» в Петербурге, двое из них госпитализированы в инфекционные стационары.
«По состоянию на 31.10.2025 зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, из них 2 сотрудника пищеблока ООО “Аурум Плюс”. Госпитализировано в инфекционные стационары 8 человек. У одного заболевшего и двух сотрудников ООО “Аурум Плюс” выявлен норовирус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения распространения инфекционного заболевания ведомством составлен протокол о временном запрете деятельности ООО «Аурум Плюс» в столовой колледжа «Звёздный». Помещения и оборудование ООО «Аурум Плюс» опечатаны 30 октября.
Ранее ведомство сообщало, что в ООО «Аурум Плюс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы устанавливают обстоятельства отравления учащихся в столовой колледжа.