Драка в Кишиневском ПТУ: Ученицу с особыми потребностями избили до сотрясения мозга — мама девочки требует справедливости

Драка в столичном ПТУ: ученицу с особыми потребностями избили до сотрясения мозга.
Жительница Кишинева требует справедливости для своей 16-летней дочери с расстройством аутистического спектра, которая оказалась в больнице с сотрясением мозга после нападения в учебном заведении.
Инцидент произошёл в профессионально-техническом училище № 11, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Женщина обвиняет руководство учреждения в попустительстве и бездействии. В администрации утверждают, что вмешались вовремя, сообщает tv8.
«Мне рассказали, что как только я вышла, через три минуты эта женщина набросилась на дочь и ударила её по голове. Семь ударов. Ребёнок оказался в больнице с сотрясением. Она постоянно спрашивает: “Почему она меня бьёт?”», — рассказала мать пострадавшей, Татьяна Романюк.
По словам женщины, нападение произошло прямо в классе. 31-летняя одногруппница ударила подростка на глазах у других учеников. О случившемся Татьяне сообщила мать одной из учениц. Девочку доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга» и повреждением позвоночника.
«Мы были госпитализированы на семь дней. Врачи предписали месяц реабилитации. Это нужно прекратить, дети с аутизмом не виноваты в безответственности взрослых», — добавила Романюк.
Мать утверждает, что администрация не сообщила ей о случившемся и что это не первый подобный случай. «Она больше не хочет туда ходить. На неё нападали уже дважды», — сказала женщина.
В училище уверяют, что конфликт был урегулирован сразу. «Учителя в тот момент не было, было 08:20, он собирался на урок. Это не трагедия, в общественных учреждениях такое случается. Но, конечно, это ненормально», — прокомментировал заведующий отделением училища № 11 Анатолий Ботнарь.
Мать пострадавшей обратилась в полицию, требуя наказания для виновной и администрации учебного заведения. В полиции сообщили, что стороны пришли к мировому соглашению, однако органы всё же запросили у училища проведение внутренней проверки для оценки ситуации и защиты прав несовершеннолетней.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.
По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).
Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.
И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).
Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.
Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).