Драка в Кишиневском ПТУ: Ученицу с особыми потребностями избили до сотрясения мозга — мама девочки требует справедливости

«Мне рассказали, что как только я вышла, через три минуты эта женщина набросилась на дочь и ударила её по голове. Семь ударов. Ребёнок оказался в больнице с сотрясением. Она постоянно спрашивает: “Почему она меня бьёт?”», — рассказала мать пострадавшей, Татьяна Романюк.