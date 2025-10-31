Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус в Омске смял подростков на питбайке — дети 14 и 15 лет госпитализированы

Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте не уступил дорогу мототранспорту.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омска взяла на особый контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Авария произошла сегодня вечером на пересечении проспекта Космического и улицы П. Осминина.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 26 «п. Чкаловский — мкр. Булатова», при повороте налево не уступил дорогу питбайку, которым управлял 14-летний подросток. В результате столкновения юный водитель и его 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал и не обращался за медицинской помощью.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. Прокуратура будет следить за ходом проверки, чтобы обеспечить объективность и полноту расследования.