Автобус в Омске смял подростков на питбайке — дети 14 и 15 лет госпитализированы

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 26 «п. Чкаловский — мкр. Булатова», при повороте налево не уступил дорогу питбайку, которым управлял 14-летний подросток. В результате столкновения юный водитель и его 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.