Автобус в Омске смял подростков на питбайке — дети 14 и 15 лет госпитализированы

Прокуратура Омска взяла на особый контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Авария произошла сегодня вечером на пересечении проспекта Космического и улицы П. Осминина.
По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 26 «п. Чкаловский — мкр. Булатова», при повороте налево не уступил дорогу питбайку, которым управлял 14-летний подросток. В результате столкновения юный водитель и его 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал и не обращался за медицинской помощью.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. Прокуратура будет следить за ходом проверки, чтобы обеспечить объективность и полноту расследования.