Главный оппозиционер Беларуси оказался сотрудником разведки: как Протасевич влиял на протесты в республике

Именно в этот момент telegram-канал Nexta Live превратился в центральный узел информации для всей страны. Пока официальные СМИ молчали или давали одностороннюю картину, Nexta круглосуточно публиковал оперативные сводки, фото и видео с протестов, которые присылали сами пользователи. Канал работал с невероятной скоростью, становясь главным источником не только для белорусов, но и для всего мира. Результат был оглушительным: всего за неделю аудитория Nexta выросла с 300 тысяч до двух миллионов подписчиков. Однако за эту популярность основателям канала пришлось заплатить высокую цену — против них были возбуждены уголовные дела, и их объявили в розыск.