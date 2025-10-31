31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты локализовали последствия происшествия в ОАО «Беларуськалий». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сейчас работники МЧС перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну с использованием трех насосов для агрессивных жидкостей.
Как рассказал первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин, чрезвычайная ситуация на предприятии локализована. Продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты организации. Были взяты пробы — превышения не зарегистрированы. «На территории объекта угрозы жизни и здоровью людей нет», — сказал он. -0-
Читайте также:
Четыре работника «Беларуськалия» пострадали при разрыве пустой емкости из-под соляной кислоты Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП на «Беларуськалии» «Беларуськалий»: Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты МЧС: превышение допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.