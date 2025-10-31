Австралийский турист заболел при восхождении на гору Непала и умер

Австралийский турист погиб при восхождении на семитысячную вершину в Непале. Об этом сообщило издание ABC News.
49-летний Чин-Тарк Чан поднимался на гору Химлунг-Химал, расположенную в горном массиве Аннапурна. Во время восхождения он почувствовал недомогание. Проводники помогли ему начать спуск, однако мужчина потерял сознание.
«Он рухнул на высоте около 6,1 тысячи метров», — сообщил директор Департамента туризма Непала Гимал Гаутам.
По данным властей, спасатели предпринимают попытки эвакуировать тело альпиниста, однако операция осложняется сильным снегопадом. О произошедшем уведомлены власти Катманду и посольство Австралии.
Ранее сообщалось, что около тысячи человек застряли на Эвересте из-за сильной метели.