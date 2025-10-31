Ричмонд
Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов

В Краснодаре ради безопасности приостановили работу аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 31 октября в Краснодарском крае объявили об угрозе беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим аэропорт Краснодара временно приостановил свою работу. Представитель Росавиации сообщил, что введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Экстренные службы региона публиковали информацию о возможной угрозе БПЛА. Жители Кубани были предупреждены об опасности.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что гражданские самолёты ежедневно вылетают с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Из-за угрозы БПЛА три рейса были отменены 31 октября.

Ранее KP.RU сообщил, что в общей сложности 30 октября семь российских аэропортов вводили ограничения на полеты.

