Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов

Вечером 31 октября в Краснодарском крае объявили об угрозе беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим аэропорт Краснодара временно приостановил свою работу. Представитель Росавиации сообщил, что введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Экстренные службы региона публиковали информацию о возможной угрозе БПЛА. Жители Кубани были предупреждены об опасности.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что гражданские самолёты ежедневно вылетают с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Из-за угрозы БПЛА три рейса были отменены 31 октября.
Ранее KP.RU сообщил, что в общей сложности 30 октября семь российских аэропортов вводили ограничения на полеты.