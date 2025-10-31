Полицейского из Кишинева отправили за решетку за пассивную коррупцию: Он получил 10 тысяч леев за сокрытие повреждения машины

Полицейского из Кишинева отправили за решетку за пассивную коррупцию.
Он получил три года тюрьмы полуоткрытого типа и штраф в размере 120 тысяч леев.
Суд также лишил подсудимого права занимать государственные должности на срок 8 лет.
Согласно обвинению, подсудимый, занимая должность участкового одного из инспекторатов полиции в столице, потребовал и впоследствии, 1 октября 2016 года, получил от мужчины 10 тысяч леев за сокрытие повреждения машины во дворе жилого дома.
Он предупредил вовлеченное лицо о возможности возбуждения уголовного дела и потребовал сумму «для урегулирования ситуации в его пользу».
После обвиняемый вынес постановление, которым прекратил проведение проверки на том основании, что подозреваемые якобы были не найдены. Он возбудил административное дело на неизвестных лиц, хотя точно знал, кто непосредственно занимался рассматриваемым делом.
На допросе обвиняемый не признал свою вину.
Приговор может быть обжалован.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.
Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).
Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».
По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).
Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.
Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).