Разливали сами: челябинцы устроили многомиллионный бизнес на паленом алкоголе. Видео

«В общей сложности из нелегального оборота было изъято восемь тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около трех миллионов рублей и порядка 255 тысяч пачек с сигаретами стоимостью порядка 34,5 миллиона рублей. Предварительно установлено, что участники незаконного бизнеса распределяли между собой роли», — говорится в сообщении областного главка МВД.