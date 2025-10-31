Ребенок погиб в результате ДТП на западе столицы

Ранее в Чеховский городской суд поступило уголовное дело в отношении другого водителя. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух человек. Фигурант врезался в автомобиль, который ехал по полосе разгона. В результате столкновения погибли женщина и ее девятилетний сын.