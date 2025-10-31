WP: глава Венесуэлы обратился за помощью к Путину

Мадуро написал обращение Путину после появления информации о планах президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, связанным с производством наркотиков. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться в военный конфликт напрямую, но готова оказать помощь Венесуэле в соответствии с договором. В конфиденциальных документах не указано, как Китай и Иран отреагировали на обращение Каракаса.