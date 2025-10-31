WP: глава Венесуэлы обратился за помощью к Путину

Мадуро попросил Путина о поставках ракет на фоне угроз США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.
«Документы показывают, что Мадуро подготовил письмо с просьбой к России о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов в связи с сосредоточением сил США в Карибском море», — пишет Washington Post. Власти Венесуэлы также попросили военную помощь у Китая и Ирана.
Мадуро написал обращение Путину после появления информации о планах президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, связанным с производством наркотиков. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться в военный конфликт напрямую, но готова оказать помощь Венесуэле в соответствии с договором. В конфиденциальных документах не указано, как Китай и Иран отреагировали на обращение Каракаса.
Ранее администрация Трампа отказалась от предложения Венесуэлы передать американским компаниям контроль над нефтяными и золотыми месторождениями страны в обмен на смягчение политического курса Вашингтона. На прошлой неделе Белый дом разорвал дипломатические связи с Каракасом и не исключил возможность военной операции против Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. США также развернули у берегов страны ударные боевые корабли.