В Екатеринбурге пропал подросток. Фото

Розыскные мероприятия проводятся Отделом полиции № 14 УМВД России по городу Екатеринбургу. Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого лица, просят обращаться по телефонам: +7 (343) 356−42−14, по единым номерам экстренных служб 112 и 102, а также с руководителем поисково-спасательного отряда Наталией «Лиса» по номеру телефона 8−900−044−02−20.