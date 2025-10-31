Ричмонд
Семилетний ребенок пострадал при столкновении поезда с машиной в Подмосковье

ДТП произошло рядом с деревней Малое Видное, передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.

7 октября в Республике Татарстан пассажирский поезд врезался в грузовик КамАЗ. На видеозаписи видно, как водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сломав шлагбаум, после чего локомотив столкнулся с автомобилем. По данным прокуратуры, водитель успел выбраться из кабины за несколько секунд до удара, и ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

26 сентября грузовик в Смоленской области столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. Машинист состава использовал экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В результате аварии погиб водитель грузовика. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.