Семилетний ребенок пострадал при столкновении поезда с машиной в Подмосковье

7 октября в Республике Татарстан пассажирский поезд врезался в грузовик КамАЗ. На видеозаписи видно, как водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сломав шлагбаум, после чего локомотив столкнулся с автомобилем. По данным прокуратуры, водитель успел выбраться из кабины за несколько секунд до удара, и ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.