Губернатор Орловской области раскрыл подробности атаки на ТЭЦ

В Орловском регионе ВСУ атаковали ТЭЦ.

Ночью 31 октября в Орловской области ПВО было ликвидировано девять беспилотников. Ранее стало известно, что один из БПЛА нанес повреждения инфраструктуре городской теплоэлектроцентрали. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«С трех часов ночи все оперативные службы прибыли на место инцидента и незамедлительно включились в работу. Приоритетной задачей стало возобновление подачи электроэнергии, после этого специалисты приступили к восстановлению поврежденного магистрального трубопровода», — об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в официальном telegram-канале.

