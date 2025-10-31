Минобороны США решило передать Украине крылатые ракеты Tomahawk: главное об СВО к 31 октября

«Они думают только о войне. Главная задача сейчас — любой ценой получить паузу для терпящих поражение украинских войск и спасти режим Зеленского от краха фронта. Поэтому предлагают быстро прекратить огонь и заморозить линию фронта», — заявила Захарова. Она добавила, что европейцы только делают вид, что учитывают интересы России, но на самом деле не заинтересованы в настоящем мирном процессе.