Минобороны США решило передать Украине крылатые ракеты Tomahawk: главное об СВО к 31 октября

Решение по поставкам Киеву ракет Tomahawk остается за Трампом.
Министерство обороны США согласовало поставку крылатых ракет Tomahawk Украине. Окончательное решение должен принять американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Тем временем обстановка в Красноармейске (Покровске) для ВСУ остается крайне напряженной. Российские войска продолжают усиливать окружение города. За последнюю неделю украинские военные предприняли 23 попытки прорвать окружение и деблокировать свои силы, однако они оказались безуспешными. Главное об СВО к 31 октября — в материале URA.RU.
Пентагон одобрил поставки Киеву Tomahawk.
Пентагон дал согласие на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Окончательное решение остается за Трампом. Военные пришли к выводу, что поставка этих ракет не повредит собственным запасам США. По данным CNN, европейские союзники Америки положительно восприняли решение Пентагона. Они считают, что теперь у Трампа меньше оснований для отказа.
ВСУ грабят гуманитарные поставки.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС о хищении гуманитарной помощи украинскими военными на блокпостах правобережья Днепра. По его словам, военнослужащие ВСУ на контрольно-пропускных пунктах занимаются разграблением гуманитарных грузов, предназначенных для местных жителей, вместо выполнения функций по защите населения. Командование либо игнорирует эти факты, либо участвует в противоправной деятельности. Сальдо уточнил, что они присваивают себе продукты, медикаменты и одежду.
Командование ВСУ отправляет в Сумскую область больных солдат.
Командование ВСУ в Сумской области начало формировать специализированные подразделения из военнослужащих с ограничениями по здоровью и бойцов, восстановившихся после ранений. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«В тыловой зоне на сумском направлении противник приступил к комплектованию отдельных воинских частей из военнослужащих ограниченной годности, больных и возвращающихся после ранений. Основная задача этих батальонов — удержание занимаемых позиций», — заявил источник в силовых структурах.
ВСУ оставили терминалы Starlink и вооружение НАТО в зоне СВО.
Украинские подразделения, покидая свои позиции, оставили в населенном пункте Вишневое Днепропетровской области электрогенераторы, оборудование спутниковой связи Starlink и вооружение стран НАТО. Об этом сообщил командир штурмового взвода 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Енот.
«Противник в спешке покидает укрепленные позиции, оставляя электрогенераторы, системы Starlink и боеприпасы. Среди обнаруженного — пулеметы чешского производства и гранаты натовского образца», — отметил военнослужащий.
Украинские бойцы за неделю 23 раза пытались прорвать окружение в Красноармейске.
Минобороны России сообщило, что за неделю украинские войска четыре раза пытались деблокировать окруженную группировку в Красноармейске (Покровске) и 23 раза предпринимали попытки прорыва окружения. По данным ведомства, за последние сутки была сорвана одна попытка деблокирования со стороны Гришино и семь попыток прорыва в северном и северо-западном направлениях.
При этом российские подразделения 2-й армии продолжают расширять контроль в районе железнодорожного вокзала. Они также расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда), сузив кольцо окружения украинских войск с востока. По данным Минобороны, с 27 по 31 октября противник потерял в районе Красноармейска более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.
Российские войска завершают зачистку двух сел в Харьковской области.
Российские военные завершают очистку населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области от украинских военных. По данным Минобороны, подразделения российских войск находятся на завершающей стадии зачистки этих населенных пунктов от подразделений ВСУ.
ЕС и Украина продвигают прекращение огня ради передышки для ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейский план урегулирования на Украине. По ее мнению, Европа и Киев добиваются прекращения огня, чтобы дать передышку проигрывающим ВСУ.
«Они думают только о войне. Главная задача сейчас — любой ценой получить паузу для терпящих поражение украинских войск и спасти режим Зеленского от краха фронта. Поэтому предлагают быстро прекратить огонь и заморозить линию фронта», — заявила Захарова. Она добавила, что европейцы только делают вид, что учитывают интересы России, но на самом деле не заинтересованы в настоящем мирном процессе.