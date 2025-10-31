Ричмонд
Протасевич подтвердил, что действительно работает на разведку Беларуси

Роман Протасевич, которого считали оппозиционером, подтвердил информацию о том, что работает в белорусской разведке. Об этом он сообщил ТАСС.

Протасевич лично подтвердил работу на белорусскую разведку.

Роман Протасевич, которого считали оппозиционером, подтвердил информацию о том, что работает в белорусской разведке. Об этом он сообщил ТАСС.

«Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки», — пишет агентство. Ранее об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Протасевич стал известен в 2021 году после задержания в Минске, когда самолет Ryanair с ним на борту был принудительно посажен в Минске. Комментируя работу Протасевича на разведку, глава белорусского государства отметил, что арест осуществлялся исключительно с целью сохранения конспиративной версии событий.

