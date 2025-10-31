Протасевич подтвердил, что действительно работает на разведку Беларуси

Протасевич стал известен в 2021 году после задержания в Минске, когда самолет Ryanair с ним на борту был принудительно посажен в Минске. Комментируя работу Протасевича на разведку, глава белорусского государства отметил, что арест осуществлялся исключительно с целью сохранения конспиративной версии событий.