«Послал на»: Лукашенко жестко ответил США за просьбу извиниться перед Литвой

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией в ответ на нарушение воздушного пространства метеорологическими шарами, которые контрабандисты использовали для переправки сигарет с белорусской территории. Впервые применение метеорологических зондов для незаконной транспортировки табачных изделий на территорию республики было отмечено приблизительно двенадцать месяцев назад: 28 сентября 2024 года на территории аэропорта литовской столицы был обнаружен упавший аэростат с контрабандными сигаретами на борту.