Посетителей московского ТРЦ «Павелецкая Плаза» срочно эвакуировали

Эвакуации торговых центров в московском регионе стали более частым явлением в последние месяцы. Ранее в октябре из ТРЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек из-за анонимного сообщения о минировании, а в торговом центре «Город» в Долгопрудном проводилась эвакуация из-за задымления на фудкорте, вызванного подгоревшей едой в одном из ресторанов.