Число погибших при падении плавкрана в Севастополе выросло до трёх

Напомним, 27 октября в акватории Южной бухты в Севастополе опрокинулся плавучий кран. В результате ЧП погибли двое (электромеханик и матрос), ещё более 20 человек получили ранения. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Известно, что кран не был введён в эксплуатацию, во время крушения проводились его испытания.