Жителю Петербурга дали 5,5 года тюрьмы за одобрение деятельности РДК*

Жителя Санкт-Петербурга 1977 года рождения приговорили к тюремному заключению за пропаганду терроризма. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в правоохранительных органах.
Следствие установило, что мужчина публиковал в социальных сетях и мессенджерах комментарии, одобряющие действия «Русского добровольческого корпуса»* и выражающие радость по поводу гибели российских военных. Кроме того, он призывал сторонников «Фонда борьбы с коррупцией»* вступать в ряды запрещенной организации.
По решению 1-го Западного окружного военного суда, обвиняемому было назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает Life.ru.
Ранее сотрудники следственного изолятора № 12 в Зеленограде обнаружили у одного из заключенных татуировки с изображением восьмиконечных звезд, что относится к пропаганде запрещенного в России движения «Арестантский уклад един»** (АУЕ)**. Суд оштрафовал мужчину.
*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.
**Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.