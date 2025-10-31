Жителю Петербурга дали 5,5 года тюрьмы за одобрение деятельности РДК*

Следствие установило, что мужчина публиковал в социальных сетях и мессенджерах комментарии, одобряющие действия «Русского добровольческого корпуса»* и выражающие радость по поводу гибели российских военных. Кроме того, он призывал сторонников «Фонда борьбы с коррупцией»* вступать в ряды запрещенной организации.