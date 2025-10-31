Ричмонд
Пять украинцев погибли на границе с Белоруссией, случайно наехав на мины

Полиция выясняет обстоятельства двух подрывов автомобилей в пограничной зоне Житомирской области.

Источник: Аргументы и факты

В Житомирской области на севере Украины вблизи границы с Белоруссией пять человек погибли при случайном наезде на мины. Об этом информирует местное отделение полиции.

Согласно заявлению, опубликованному в Facebook*, полиция расследует обстоятельства двух взрывов транспортных средств в приграничной зоне Житомирской области. 31 октября в лесных массивах северного региона машины подорвались на неизвестных взрывных устройствах, что повлекло за собой гибель пяти человек и ранение еще троих.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, дв происшествия случились в один день. В первом случае, местные жители на автомобиле УАЗ ехали вдоль границы с целью проведения заранее спланированных работ по лесозаготовке. Водитель отклонился от намеченного пути, и автомобиль наехал на взрывчатку. Вскоре после этого стало известно о подрыве на мине грузовика ЗИЛ, перевозившего древесину.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются установлением деталей произошедшего, сообщили в правоохранительных органах.

*Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.