Пять украинцев погибли на границе с Белоруссией, случайно наехав на мины

В Житомирской области на севере Украины вблизи границы с Белоруссией пять человек погибли при случайном наезде на мины. Об этом информирует местное отделение полиции.
Согласно заявлению, опубликованному в Facebook*, полиция расследует обстоятельства двух взрывов транспортных средств в приграничной зоне Житомирской области. 31 октября в лесных массивах северного региона машины подорвались на неизвестных взрывных устройствах, что повлекло за собой гибель пяти человек и ранение еще троих.
По информации, предоставленной правоохранительными органами, дв происшествия случились в один день. В первом случае, местные жители на автомобиле УАЗ ехали вдоль границы с целью проведения заранее спланированных работ по лесозаготовке. Водитель отклонился от намеченного пути, и автомобиль наехал на взрывчатку. Вскоре после этого стало известно о подрыве на мине грузовика ЗИЛ, перевозившего древесину.
В настоящий момент сотрудники полиции занимаются установлением деталей произошедшего, сообщили в правоохранительных органах.
