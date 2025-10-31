Пять украинцев погибли на границе с Белоруссией, случайно наехав на мины

По информации, предоставленной правоохранительными органами, дв происшествия случились в один день. В первом случае, местные жители на автомобиле УАЗ ехали вдоль границы с целью проведения заранее спланированных работ по лесозаготовке. Водитель отклонился от намеченного пути, и автомобиль наехал на взрывчатку. Вскоре после этого стало известно о подрыве на мине грузовика ЗИЛ, перевозившего древесину.