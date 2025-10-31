TNI: российский «Посейдон» оказался страшнее, чем все ожидали

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с атомной энергоустановкой, подчеркнув, что перехват этого оружия технически невозможен для других стран. По словам главы государства, аппарат превосходит мировые аналоги по глубинам и скоростям передвижения, не имея равных в мире. Разработанный ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит», «Посейдон» предназначен для доставки ядерных боеприпасов повышенной мощности к берегам противника и способен наносить удары по военной инфраструктуре на значительных расстояниях.