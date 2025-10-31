TNI: российский «Посейдон» оказался страшнее, чем все ожидали

Ранее Владимир Путин заявил об успешных испытаниях «Посейдона».
Западные страны предупредили о серьезной угрозе, которую представляет российский автономный подводный аппарат «Посейдон». Об этом пишет американское издание The National Interest.
«Российский ядерный беспилотник “Посейдон” гораздо страшнее, чем вы думаете. Это беспилотный аппарат, обладающий, по-видимому, неограниченной дальностью полета, его невероятно сложно обнаружить и перехватить. Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров», — выразил мнение обозреватель американского издания Брэндон Вайхерт.
Эксперт назвал «Посейдон» символом российской мощи и способности превзойти Запад с апокалиптическим оружием. По данным издания, подводный аппарат предназначен для создания радиоактивных цунами вдоль побережья вражеской страны. Это делает оружие поистине кошмарным, отметил Вайхерт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с атомной энергоустановкой, подчеркнув, что перехват этого оружия технически невозможен для других стран. По словам главы государства, аппарат превосходит мировые аналоги по глубинам и скоростям передвижения, не имея равных в мире. Разработанный ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит», «Посейдон» предназначен для доставки ядерных боеприпасов повышенной мощности к берегам противника и способен наносить удары по военной инфраструктуре на значительных расстояниях.