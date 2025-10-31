Суд в Москве отменил решение о штрафе хозяйке собаки, не убравшей за ней мочу

15 октября в СМИ появилась информация о том, что собачницу из Москвы оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неубранную мочу пса. По словам женщины, одна из ее соседок постоянно кричит на собак, разбрасывает по двору отравленные вещества, а также жалуется в различные ведомства.