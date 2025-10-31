Суд в Москве отменил решение о штрафе хозяйке собаки, не убравшей за ней мочу

Симоновский районный суд Москвы отменил постановление о штрафе жительницы столицы Надежды Зелинской, которая не убрала мочу своего стаффордширского терьера во дворе дома. Причиной решения стало отсутствие состава административного правонарушения. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Симоновский районный суд города Москвы отменил постановление заместителя начальника Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии города Москвы и прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.52 КоАП РФ, в отношении Зелинской Надежды Сергеевны, — передает Telegram-канал.
15 октября в СМИ появилась информация о том, что собачницу из Москвы оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неубранную мочу пса. По словам женщины, одна из ее соседок постоянно кричит на собак, разбрасывает по двору отравленные вещества, а также жалуется в различные ведомства.
17 октября Надежда Зелинская заявила, что намерена бороться против несправедливого постановления о штрафе до последнего, поскольку она считает такое наказание необоснованным и создающим опасный юридический прецедент. Ее история получила резонанс благодаря необычной судьбе ее питомца по кличке Зефирка, который до этого служил в полиции Китая.