Национализированные фабрики украинской «Конти» продадут на торгах

В соответствии с документацией, в собственности выставляемых компаний числятся производственные активы, а также права на торговые марки кондитерской продукции. «Конти-Рус» владеет фабриками в Курске на улицах Магистральная и Золотая, а также предприятием в Иванове на улице Станкостроителей. Общая производственная мощность этих площадок достигает около 130 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, компания обладает правами на 880 товарных знаков.