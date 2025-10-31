Ричмонд
Чувашские врачи извлекли из мужчины проткнувшую его 25-сантиметровую трубу

В Новочебоксарске врачи спасли мужчину, который упал в погреб и насадился на металлическую трубу длиной 25 сантиметров, сообщили в Минздраве Чувашии. Пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней не обращался за помощью и вызвал скорую только после ухудшения состояния.

Пациента доставили в городскую больницу, где ему срочно провели операцию. Медики извлекли из тела отрезок трубы и зашили разрыв двенадцатиперстной кишки. Хирург Андрей Мусаткин отметил, что такие травмы нередко заканчиваются смертью, однако мужчину удалось спасти благодаря своевременным действиям врачей.

По словам специалиста, пациенту повезло — труба прошла через тело, не задев жизненно важные органы и сосуды. Несмотря на позднее обращение, осложнений удалось избежать, и через две недели пострадавший был выписан.

Отмечается, что важную роль в спасении сыграло современное оборудование, установленное в больнице по нацпроекту, — компьютерная томография помогла точно определить повреждения и минимизировать риски во время операции, передает Telegram-канал Минздрава.

