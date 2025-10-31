Последнее убежище: знатоки тайги подсказали, где искать Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в суровой тайге Красноярского края обрастает новыми странными подробностями. Уже целый месяц поиски Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины не приносят результатов, а в центре скандала оказался сын пропавшей женщины — Данил Баталов. Его поведение в эфире федерального телеканала заставило зрителей и экспертов заподозрить неладное.
Исчезновение без следа: как все началось.
Семья Усольцевых отправилась на прогулку в окрестностях горы Буратинка в живописном, но безлюдном Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Во время их похода погода резко испортилась, что сделало и без того рискованную вылазку по-настоящему опасной.
О том, что семья пропала, родные и друзья поняли лишь спустя два дня. К тому моменту, как поисковые отряды вышли на маршрут, следы семьи, если они и были, могли уже исчезнуть.
Самым загадочным в этой истории остается то, что за месяц интенсивных поисков не было обнаружено вообще никаких следов. Ни обрывков одежды, ни пепелища от костра, ни предметов из их рюкзаков. С семьей в день пропажи была собака, но и она исчезла бесследно, что добавляет мистики и без того запутанному делу.
Телевизионное интервью, которое взбудоражило сеть.
После выхода видео со старшим сыном пропавшей в тайге Ирины Усольцевой — Данилом Баталовым — в сети появились первые подозрения о том, что молодой человек может что-то скрывать. Пользователи обратили внимание на его излишнее, почти отрешенное спокойствие.
Баталов на федеральном телеканале рассказал о пропаже своей семьи абсолютно спокойно. Зрители даже удивились: «У него пропала мама, сестренка и любимый отчим, а он сидит как ни в чем не бывало».
Эта неестественная, по мнению многих, сдержанность заставила тысячи людей усомниться в его искренности.
Несостыковки, которые не объяснить.
В словах сына Усольцевой быстро нашли странные несостыковки. Спустя несколько дней поисков в Сети была найдена заброшенная страница Сергея Усольцева, при этом аккаунт был онлайн 3 октября — уже после того, как семья считалась пропавшей. Баталов подтвердил, что это страница его отчима, а заход на страницу объяснил тем, что пытался звонить на нее через мессенджер.
Однако вот, в чем загвоздка: на страницу Усольцева смог бы дозвониться только единственный добавленный друг, а самого Баталова нет у него в друзьях. Остальные пользователи не могут позвонить из-за настроек приватности.
Возникает резонный вопрос: как тогда молодому человеку удалось совершить этот звонок, и не скрывает ли он истинную причину, по которой аккаунт отчима «ожил»?
Кроме того, все версии, кроме несчастного случая, Баталов отметает, называя их фейками. Такая категоричность, на фоне полного отсутствия следов, кажется некоторым зрителям подозрительной.
Появилось предположение, что Усольцевы все же могли сбежать, а Баталов дал им фору, начав поиски лишь спустя несколько дней.
Мнение эксперта: почему спокойствие — не показатель вины.
На этом фоне психиатр Василий Шуров проанализировал для aif.ru видео с Баталовым. Его вердикт оказался неожиданным для тех, кто уже осудил молодого человека.
«Не все являются гиперэмпатами. На видео сдержанный молодой человек, который логично отвечает на вопросы. Если бы он хотел отвести от себя вину, может быть, он симулировал бы скорбь и слезы. А так он спокойно отвечает. Я никаких особенностей не вижу. Некоторые убийцы могут имитировать и скорбь, и печаль. Прирежут кого-нибудь из близких, потом плачут. Поэтому эмоции непоказательны в данном вопросе», — пояснил Шуров.
Таким образом, эксперт призывает не делать поспешных выводов, ведь отсутствие внешних проявлений горя может быть как признаком вины, так и особенностью психики, шоковым состоянием или попыткой держать себя в руках.
Сам Баталов позже объяснил свое спокойствие тем, что привык к стрессовым ситуациям, поскольку часто ходил в походы. Он также добавил, что сейчас живет с бабушкой и не хочет расстраивать ее лишний раз, показывая свои переживания.
Версия опытного егеря: надежда есть, но велик и риск криминала.
Пока одни ищут ответ в психологии, другие анализируют обстоятельства исчезновения. Семья Усольцевых даже спустя месяц после пропажи в тайге Красноярского края может быть живой. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил алтайский егерь Сергей Усик.
Однако Усик также не исключил, что причина пропажи Усольцевых может быть криминальной. За время поисков всплывали самые разные версии: от встречи семьи с агрессивными браконьерами до убийства Сергеем Усольцевым ребенка и жены.
«Не хочется думать о худшем, но случается и подобное. Это уже работа следователя. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы еще живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — отметил Усик.
Это мнение возвращает нас к исходной точке: что же на самом деле произошло в тайге? Роковое стечение обстоятельств и несчастный случай, коварное преступление или же хорошо спланированное исчезновение?
Ответы на эти вопросы пока скрывает непроходимая тайга, а родные и следственные органы продолжают надеяться на чудо.
