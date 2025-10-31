Последнее убежище: знатоки тайги подсказали, где искать Усольцевых

«Не все являются гиперэмпатами. На видео сдержанный молодой человек, который логично отвечает на вопросы. Если бы он хотел отвести от себя вину, может быть, он симулировал бы скорбь и слезы. А так он спокойно отвечает. Я никаких особенностей не вижу. Некоторые убийцы могут имитировать и скорбь, и печаль. Прирежут кого-нибудь из близких, потом плачут. Поэтому эмоции непоказательны в данном вопросе», — пояснил Шуров.