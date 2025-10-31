Мужчина сбежал из зала суда в Воронеже после замены подписки о невыезде на арест

Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сбежал из Центрального районного суда Воронежа после решения судьи о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.