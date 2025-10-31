Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина сбежал из зала суда в Воронеже после замены подписки о невыезде на арест

Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сбежал из Центрального районного суда Воронежа после решения судьи о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сбежал из Центрального районного суда Воронежа после решения судьи о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

— По ходатайству (следователей — прим. «ВМ») изменялась мера пресечения ранее избранная (подписка о невыезде) на более строгую. По решению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После оглашения которой указанный гражданин самовольно покинул здание суда, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить местонахождение мужчины и задержать его, передает ТАСС.

7 октября адвокат Сергей Самков сообщил, что двое мужчин, которых обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков, не пришли в суд Алапаевска Свердловской области после того, как их приговорили к 11,5 года и 10 годам лишения свободы соответственно.