Ковчег с мощами святого Спиридона был похищен из белорусского храма

О пропаже в милицию заявил казначей храма. Как выяснилось, двое нетрезвых мужчин пытались таким образом заполучить деньги на спиртное. Один из них пришел в храм и попросил у сотрудницы церкви деньги, однако, получил отказ. Тогда он и похитил почитаемую христианами святыню.