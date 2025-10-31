Ковчег с мощами святого Спиридона был похищен из белорусского храма

Милиция Минской области сообщила, что ковчег с частицей мощей святого Спиридона Тримифунтского был похищен из храма святителя Николая Чудотворца в белорусском районном центре Березино.
О пропаже в милицию заявил казначей храма. Как выяснилось, двое нетрезвых мужчин пытались таким образом заполучить деньги на спиртное. Один из них пришел в храм и попросил у сотрудницы церкви деньги, однако, получил отказ. Тогда он и похитил почитаемую христианами святыню.
Ковчег с мощами святого Спиридона был похищен из храма в белорусском Березино. Фото: УВД Минского облисполкома.
На местном рынке за ковчег дали 20 рублей. Но похитителя быстро задержали, а святыню вернули в храм.
«Предварительная сумма ущерба была оценена в 900 рублей. Истинная же ценность похищенного не поддается денежному измерению», — заметили в милиции Минщины.
