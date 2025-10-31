В США продают золотой унитаз за миллионы долларов

Золотой унитаз художника Маурицио Каттелана выставят на торги.
Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги золотой унитаз работы итальянского художника Маурицио Каттелана 18 ноября 2025 года. Стартовая цена лота составит 10 млн долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Потенциальным покупателям можно будет осмотреть унитаз на месте. При этом люди не должны сидеть на произведениях искусства», — заявил эксперт Sotheby’s Дэвид Гальперин. Его слова передает американское издание.
Согласно информации издания, арт-объект изготовлен из золота и весит 101,2 килограмма. Унитаз полностью функционирует. Каттелан ранее прославился другой провокационной работой — бананом, приклеенным к стене скотчем, который был продан за 6,2 миллиона долларов.