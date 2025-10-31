Япония провела военные учения у границ России: что о них известно

Масштабные военные маневры Японии Joint Exercise 2025 продолжались с 20 по 31 октября 2025 года. В учениях были задействованы авиационные, наземные и военно-морские подразделения, при этом часть мероприятий проводилась на американских военных базах. По завершении учений глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми, основываясь на результатах переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом, отметил необходимость наращивания военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и интенсификации совместных учений для «укрепления величайшего союза в мире».