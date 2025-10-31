Смертельное ДТП в Кричевском районе: водитель грузовика сбил мужчину и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в осенне-зимний период возрастает количество наездов на уязвимых участников дорожного движения. Пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ в темноте обязательно нужно обозначать себя светоотражающими элементами. А водителям — проявлять повышенное внимание и осторожность, особенно при движении вблизи населенных пунктов. -0-