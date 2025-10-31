Ричмонд
Смертельное ДТП в Кричевском районе: водитель грузовика сбил мужчину и скрылся

31 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе водитель грузовика сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня примерно в 18.20 на одной из местных дорог д. Красная Буда Кричевского района с признаками наезда обнаружен 41-летний пешеход. Водитель с места происшествия скрылся.

Несмотря на проводимые медработниками реанимационные действия, мужчина от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. Световозвращающим элементом он обозначен не был.

В течение нескольких часов фигуранта установили и задержали. Им оказался 57-летний местный житель, который был за рулем грузовика MAZ.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в осенне-зимний период возрастает количество наездов на уязвимых участников дорожного движения. Пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ в темноте обязательно нужно обозначать себя светоотражающими элементами. А водителям — проявлять повышенное внимание и осторожность, особенно при движении вблизи населенных пунктов. -0-