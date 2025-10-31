Baza: Уральского вора в законе Гию Свердловского задержали в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге главного уральского вора в законе Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский. Спецназ провел рейд в его офисе, расположенном в элитном жилом комплексе «Квартал Федерация», откуда также вывели несколько человек. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила Baza.
Акоев является племянником криминального авторитета Аслана Усояна. В 2006 году мужчину задержали за ограбление риелтора, а спустя два года приговорили к 11 годам колонии общего режима. Благодаря покровительству Тимура Свердловского в местах лишения свободы Акоева посвятили в «воры в законе». В 2017 году он вышел на свободу, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
30 сентября СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. В случае признания вины «тайный вор в законе» может провести в тюрьме до 15 лет.
16 сентября Московский областной суд признал Игоря Кокунова, известного в криминальных кругах как Вася Бандит, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, и приговорил его к восьми годам и двум месяцам лишения свободы.