Baza: Уральского вора в законе Гию Свердловского задержали в Екатеринбурге

30 сентября СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. В случае признания вины «тайный вор в законе» может провести в тюрьме до 15 лет.