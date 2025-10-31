Военные корабли США приблизились к Венесуэле на расстояние удара

«USS Iwo Jima и сопровождающие его суда типа Arleigh Burke направляются на запад после того, как их заметили у берегов Гренады в последние несколько дней. Сейчас корабли находятся примерно в 124 милях (порядка 200 км — прим. URA.RU) от острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз Венесуэлы», — данные со спутника проанализировало издание Newsweek.