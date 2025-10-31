В Эстонии вводят плату за энергозависимость от России

Помимо платы за балансирующую мощность, с января 2026 года жители Эстонии также будут платить за «надежность энергоснабжения». Этот платеж покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии. По прогнозам Elering, новый платеж увеличит счета домохозяйств на два евро в месяц, отмечает ERR. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы. О планах выхода операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года.