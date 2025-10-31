Ричмонд
На Украине забеспокоились из-за отсутствия Буданова* на встрече с Зеленским

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не присутствовал на совместном брифинге президента Владимира Зеленского и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Неявка Буданова* спровоцировала активные дискуссии в социальных сетях на фоне слухов о напряженности в отношениях между администрацией Зеленского и руководителем военной разведки, которая якобы связана с его политическими устремлениями.

Руководитель ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов* (справа) отсутствовал на совместном брифинге с Зеленским (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

«Главы ГУР Буданова* не было… В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б… докладывали оба», — отмечает издание.

На брифинге обсуждались результаты совместных операций Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Однако представлял их только Малюк вместе с президентом, что показалось пользователям соцсетей подозрительным.

ИИздание «Страна.ua» также отмечает, что в политических кругах ранее фигурировала версия о том, что именно близость к Буданову* стала одной из ключевых причин лишения гражданства бывшего одесского градоначальника Геннадия Труханова и его последующего отстранения от занимаемой должности. Данное обстоятельство укрепляет предположения о вероятном противостоянии между офисом президента и главой военной разведки.

Ранее Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту. Он сказал, что граждане страны должны быть готовы к отпору.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

