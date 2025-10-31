На Украине забеспокоились из-за отсутствия Буданова* на встрече с Зеленским

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не присутствовал на совместном брифинге президента Владимира Зеленского и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Неявка Буданова* спровоцировала активные дискуссии в социальных сетях на фоне слухов о напряженности в отношениях между администрацией Зеленского и руководителем военной разведки, которая якобы связана с его политическими устремлениями.