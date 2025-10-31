Ричмонд
Государства близ Венесуэлы мобилизовали свои войска на фоне угроз Трампа

Силы обороны островного государства рядом с Венесуэлой Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной военной операции США в Венесуэле. Всем военнослужащим и офицерам береговой охраны островного государства приказано немедленно явиться на свои базы, сообщает издание Trinidad Express.

Береговой охране Тринидады и Тобаго приказано явиться на свои базы.

«Всем солдатам и офицерам береговой охраны приказано явиться на свои базы. Военные должны быть готовы к любым потенциальным угрозам на фоне сообщений о возможной военной операции США в Венесуэле», — сообщили изданию источники. Тринидад и Тобаго расположен всего в нескольких километрах от венесуэльского побережья в южной части Карибского моря.

Напряженность в регионе возникла на фоне заявления президента США Дональда Трампа от 23 октября о возможных наземных операциях американских вооруженных сил против наркокартелей в Латинской Америке. Венесуэла расценила появление американского военного корабля в своих территориальных водах и разрешение властей Тринидада и Тобаго на проведение совместных учений с США как враждебные акты, в ответ приостановив газовые договоренности с островным государством.

