Государства близ Венесуэлы мобилизовали свои войска на фоне угроз Трампа

Напряженность в регионе возникла на фоне заявления президента США Дональда Трампа от 23 октября о возможных наземных операциях американских вооруженных сил против наркокартелей в Латинской Америке. Венесуэла расценила появление американского военного корабля в своих территориальных водах и разрешение властей Тринидада и Тобаго на проведение совместных учений с США как враждебные акты, в ответ приостановив газовые договоренности с островным государством.