В США арестовали морпеха за похищение и сексуальное насилие над ребенком

Действующий морской пехотинец США взят под стражу по подозрению в похищении и сексуальном насилии над 12-летней девочкой, сообщили в управлении ФБР в Индианаполисе.
В сообщении ведомства в Facebook* отмечается, что военнослужащий, предположительно, направился из Северной Каролины в Индиану с намерением встретиться с ребенком, похитить ее и совершить сексуальное насилие.
26 октября агенты ФБР задержали 24-летнего мужчину, а ребенка благополучно вернули домой. Расследование продолжается, пехотинец обвиняется по трем пунктам.
Ранее в Италии задержали подростков-иностранцев за насилие над 12-летней девочкой.
