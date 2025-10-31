Ричмонд
В США арестовали морпеха за похищение и сексуальное насилие над ребенком

Агенты ФБР задержали 24-летнего морпеха, а ребенка благополучно вернули домой.

Источник: Аргументы и факты

Действующий морской пехотинец США взят под стражу по подозрению в похищении и сексуальном насилии над 12-летней девочкой, сообщили в управлении ФБР в Индианаполисе.

В сообщении ведомства в Facebook* отмечается, что военнослужащий, предположительно, направился из Северной Каролины в Индиану с намерением встретиться с ребенком, похитить ее и совершить сексуальное насилие.

26 октября агенты ФБР задержали 24-летнего мужчину, а ребенка благополучно вернули домой. Расследование продолжается, пехотинец обвиняется по трем пунктам.

Ранее в Италии задержали подростков-иностранцев за насилие над 12-летней девочкой.

* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.