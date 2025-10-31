В Орловской области на трассе произошло крупное ДТП с погибшими

«На трассе “Орел-Тамбов” в районе деревни Еропкино сотрудники МЧС России работают на месте аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика, перевозившего щебень. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по извлечению людей из легковой машины, которую засыпало щебнем», — уточнили в ведомстве.