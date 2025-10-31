Ричмонд
В Орловской области на трассе произошло крупное ДТП с погибшими

На трассе в Орловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На трассе “Орел-Тамбов” в районе деревни Еропкино сотрудники МЧС России работают на месте аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика, перевозившего щебень. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по извлечению людей из легковой машины, которую засыпало щебнем», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. На месте работают спецтехника, областные спасатели и психологи МЧС РФ.