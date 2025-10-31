В массовом ДТП в Орловской области погибли шесть человек, включая ребенка

В Свердловском районе Орловской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни шести человек, включая несовершеннолетнего ребенка. Согласно информации, распространенной пресс-службой УМВД России по региону, инцидент случился около 20:25 по московскому времени на 31-м километре автодороги Орел—Тамбов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По предварительным данным, авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем, перевозившим щебень, с последующим попаданием в аварию легкового транспортного средства. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства случившегося.
Пресс-служба МЧС России уточнила, что помимо шести погибших, в ДТП пострадали два человека. Спасатели задействовали специальную технику для ликвидации последствий катастрофы, а психологи экстренной службы оказывают необходимую помощь участникам инцидента.
Ранее сообщалось, что в Приамурье четыре человека погибли в ДТП с фурой.
