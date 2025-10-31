В массовом ДТП в Орловской области погибли шесть человек, включая ребенка

В Свердловском районе Орловской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни шести человек, включая несовершеннолетнего ребенка. Согласно информации, распространенной пресс-службой УМВД России по региону, инцидент случился около 20:25 по московскому времени на 31-м километре автодороги Орел—Тамбов. Об этом сообщает агентство ТАСС.