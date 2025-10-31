Ричмонд
Шесть человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Орловской области

В ДТП под Орлом столкнулись три машины, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП с участием трех транспортных средств на трассе Орел — Тамбов погибли шесть человек, включая ребенка. Инцидент произошел в Орловской области. Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по региону, чьи слова передает ТАСС.

Авария произошла около 21:30 на 31-м километре трассы. Сейчас на месте сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и причины случившегося.

Кроме этого, пресс-служба МЧС России добавила, что помимо шести погибших также есть двое пострадавших.

«По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок», — сказал собеседник агентства.

