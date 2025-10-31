Мощный пожар охватил два дома в центре Пушкино (видео)

В Пушкино произошел крупный пожар, охвативший два расселенных дома по адресу улица Озерная, 11к2. Об этом стало известно в пятницу, 31 октября.
Огонь стремительно распространяется, и, по словам очевидцев, слышны громкие хлопки, предположительно от лопающегося шифера на крышах.
Пожарные расчеты и службы спасения оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания, стараясь не допустить распространения пламени на соседние здания.
Местные жители отмечают, что огонь виден даже из других районов города. Информация о возможных пострадавших уточняется.
