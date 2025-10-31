Ричмонд
Мощный пожар охватил два дома в центре Пушкино (видео)

В Пушкино произошел крупный пожар, охвативший два расселенных дома по адресу улица Озерная, 11к2. Об этом стало известно в пятницу, 31 октября.

Огонь стремительно распространяется, и, по словам очевидцев, слышны громкие хлопки, предположительно от лопающегося шифера на крышах.

Пожарные расчеты и службы спасения оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания, стараясь не допустить распространения пламени на соседние здания.

Местные жители отмечают, что огонь виден даже из других районов города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее автосервис вспыхнул на улице Большая Серпуховская в Подольске. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Никто из сотрудников и клиентов автосервиса не пострадал.